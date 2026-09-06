Белки покусали больше 500 россиян за год

Наглые зверьки забираются на руки и плечи, а чтобы урвать гостинец готовы и укусить — любители подкармливать живность вынуждены проверяться у врачей и ставить прививки от бешенства.
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