🚨 Под Симферополем двое подростков устроили ДТП По информации прокуратуры Крыма, мальчик 2012 года рождения на мопеде столкнулся с автомобилем Daewoo, которым управлял другой подросток 2011 года рождения.
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🚨 Под Симферополем двое подростков устроили ДТП По информации прокуратуры Крыма, мальчик 2012 года рождения на мопеде столкнулся с автомобилем Daewoo, которым управлял другой подросток 2011 года рождения.