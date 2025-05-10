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test mazurok

1 подписчик
🚨 Под Симферополем двое подростков устроили ДТП

🚨 Под Симферополем двое подростков устроили ДТП По информации прокуратуры Крыма, мальчик 2012 года рождения на мопеде столкнулся с автомобилем Daewoo, которым управлял другой подросток 2011 года рождения.

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