Врач Гальперин назвал субъективной норму ходьбы на фоне моды на 10 тысяч шагов

Считать универсальной норму в 10 тысяч шагов для всех было бы неверно. Врач-физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин объяснил 360.
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