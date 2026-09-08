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Врач Гальперин назвал субъективной норму ходьбы на фоне моды на 10 тысяч шагов

Врач Гальперин назвал субъективной норму ходьбы на фоне моды на 10 тысяч шагов

Считать универсальной норму в 10 тысяч шагов для всех было бы неверно. Врач-физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин объяснил 360.

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