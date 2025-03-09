В США учёные намерены к 2028 году возродить мамонтов

Учёные в США задались целью к 2028 году вернуть к жизни шерстистых мамонтов. Такими планами поделился главный научный сотрудник биотехнологической и генно-инженерной компании Colossal Biosciences Бет Шапиро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии