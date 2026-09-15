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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джонс ответил Исламу Махачеву: «Твой тренер называл меня «подарком от Бога», а тебя самого вырубали»

Экс-чемпион UFC Джон Джонс ответил Исламу Махачеву . Ранее Ислам заявил, что не считает, что у Джонса есть серия из 20 побед, так как результат боя с Даниэлем Кормье был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы.

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