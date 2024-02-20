Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Нижегородская марка качества»

Стартовал прием заявок для участия в ежегодном конкурсе «Нижегородская марка качества». Заявки принимаются до 31 июля 2024 года в Центре стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) Росстандарта в Нижегородской области.
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