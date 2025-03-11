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Рожин: Украина согласилась на перемирие, чтобы восстановить силы ВСУ

Рожин: Украина согласилась на перемирие, чтобы восстановить силы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к 30-дневному прекращению огня. Однако остается загадкой, в чем смысл перемирия для России без достижения целей СВО, написал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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