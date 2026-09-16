Нефтяники могут получить рекордную маржу в 2026 году Как сообщает "Ъ", высокие цены на нефтепродукты и рост демпферных выплат позволят вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) показать рекордную маржу в III квартале 2026 года.