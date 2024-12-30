Нелегальный майнинг в Чечне могут признать террористической угрозой

В Чечне незаконный майнинг криптовалют, создающий проблемы с электричеством для целых населенных пунктов, могут приравнять к терроризму, заявил депутат Госдумы и глава оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов 30 декабря журналистам.