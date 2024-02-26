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Этот метод отжима яблочного сока повысит его пользу для здоровья

Ученые открыли новый метод отжима яблочного сока, который может повысить его пользу для здоровья. Исследование показало, что этот новый метод повышает содержание полифенолов в четыре раза больше, чем в обычном яблочном соке.

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