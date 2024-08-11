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Закон и Порядок

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Условие разрыва дипотношений Минска с Киевом

Условие разрыва дипотношений Минска с Киевом

МИД Белоруссии выразил протест поверенной в делах Украины из-за нарушения границы дронами. Если посольство Украины не может повлиять на предотвращение таких инцидентов, Минск поставит вопрос о его «целесообразности», заявили там Министерство иностранных дел Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости) В МИД Белоруссии вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей заявили протест в связи с нарушением границы запущенными с украинской стороны беспилотниками, говорится на сайте белорусского дипведомства.

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