Охранную зону установили вокруг здания поликлиники в Уссурийске

Охранную зону установили вокруг здания поликлиники в Уссурийске

Зона охраны объекта культурного наследия появилась у здания гостиницы "Гранд-Отель" — ныне уссурийской поликлиники № 1.

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