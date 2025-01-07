В Дзержинске ВС России добивает украинскую группировку

В Дзержинске ВС России добивает украинскую группировкуКак сообщают военные паблики, за последние трое суток ВС РФ полностью зачистили укрепрайон «Стадион с многоэтажками» и вошли в микрорайон «Крымское»Российские штурмовые отряды продвигаются в двух направлениях по большому частному сектору на севере, постепенно окружая, отошедших.
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