Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту отравления детей в городском бассейне

Прокуратура города Севастополя с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводит проверку по информации в социальных сетях о нарушении санитарных норм и правил в бассейне «Aqua Deluxe» вследствие которых пострадали дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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