Аналитик ожидает продажи более 4 млн консолей Nintendo Switch 2 в США в 2025 году Анали...

Аналитик ожидает продажи более 4 млн консолей Nintendo Switch 2 в США в 2025 годуАналитик Circana Мэт Пискателла, который каждый месяц собирает и обрабатывает данные из североамериканской игровой индустрии, а затем распространяет их среди широкой публики, подсчитал, что продажи Nintendo Switch 2 могут составить 4,3 млн консолей в течение… источник#Nintendo_Switch.