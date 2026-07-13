После того, как Васильевка перешла под контроль Вооруженных сил России, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на протяжении недели сбрасывало провизию российским десантникам, принимая их за своих солдат.
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