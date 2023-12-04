В АТОР заявили о положительной динамике в сфере выездного туризма

Динамика туристического потока за границу положительная и оценивается примерно в 15–20%, однако о полном восстановлении говорить еще рано, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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