❗️В Крыму материалы для строительства будут закупать в начале года, чтобы избежать удорожания «Увеличение стоимости мероприятия — это преступление.
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❗️В Крыму материалы для строительства будут закупать в начале года, чтобы избежать удорожания «Увеличение стоимости мероприятия — это преступление.