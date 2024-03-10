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День ангела 11 марта отмечают обладатели нескольких мужских и женских имен

День ангела 11 марта отмечают обладатели нескольких мужских и женских имен

День ангела 11 марта отмечают обладатели нескольких мужских и женских имен ClickioДень ангела 11 марта будут отмечать люди, носящие имена святых покровителей, указанных в Святцах, и новомучеников, которых канонизировали в XIX веке.

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