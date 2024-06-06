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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» может купить Диаса в случае продажи Рафиньи. Он получил предложение из Саудовской Аравии, но отклонил его

Игрок нравится спортивному директору каталонского клуба Деку. Однако контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года, поэтому этот трансфер является сложным для «Барселоны» с экономической точки зрения.

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