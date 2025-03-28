Судьба первого вертолёта на Марсе (Veritasium)

﻿﻿Небольшой вертолет весом 680 граммов, оснащенный процессором смартфона Samsung Galaxy S5, датчиками от Google Pixel 3, аккумулятором от беспроводной дрели и ключевыми деталями, сваренными вручную, а главное, при стоимости проекта всего в 80 миллионов долларов (бюджет фильма «Марсианин» составил 108 миллионов долларов), наконец-то приземлился на Марсе и превзошел все ожидания скептиков проекта.