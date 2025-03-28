Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Всё хорошо, кроме безграмотного изложения.После 28-часового...
  • Владимир Вечтомов
    Без Сталина не было бы РОССИИ!"Сталин для меня ...
  • Маша Глага
    Это п...ц.Поздравляем! Псев...

Судьба первого вертолёта на Марсе (Veritasium)

﻿﻿Небольшой вертолет весом 680 граммов, оснащенный процессором смартфона Samsung Galaxy S5, датчиками от Google Pixel 3, аккумулятором от беспроводной дрели и ключевыми деталями, сваренными вручную, а главное, при стоимости проекта всего в 80 миллионов долларов (бюджет фильма «Марсианин» составил 108 миллионов долларов), наконец-то приземлился на Марсе и превзошел все ожидания скептиков проекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх