Политолог заявил об основаниях полагать, что осенью война выйдет за географические пределы Украины

Украина и её западные покровители, а точнее, практически соучастники конфликта с Россией, сделали ставку на инфраструктурную войну, в которой намерены нанести максимально серьёзный ущерб России, даже не считаясь с тем, что такая тактика может очень дорого обойтись Украине вплоть до прекращения её существования.