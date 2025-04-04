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Эксперт о пошлинах: Трамп решил кинуть всех, но убьет США и заодно Европу

Эксперт о пошлинах: Трамп решил кинуть всех, но убьет США и заодно Европу

"Раскручивание спирали тарифной войны ведет к гигантскому росту цен и глобальному кризису. Введение пошлин не дает абсолютно никакого положительного эффекта, а все эти разговоры о возрождении США в статусе империи не подтверждаются историей.

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