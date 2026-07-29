Большинство граждан Польши выступают против вступления Украины в Европейский Союз и выступают против отправки своих военных в составе так называемой миротворческой миссии, которую продвигает ядро так называемой «коалиции желающих» в виде Британии и Франции.
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