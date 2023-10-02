СМИ: Американские конгрессмены запланировали встретиться с Си Цзиньпином на следующей неделе

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Майк Крэйпо заявил, что на следующей неделе двухпартийная делегация Сената США посетит Китай, где надеется быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщает в понедельник, 2 октября, агентство Bloomberg.