Армин Лашет сообщил, что у Германии нет резервов для военной помощи Киеву. Он подчеркнул необходимость дипломатических усилий для прекращения конфликта.
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