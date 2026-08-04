4 признака того, что влюбленность вашего партнера может перерасти в измену

Можно проявить житейскую мудрость и не устраивать грандиозный скандал из-за подозрений в неверности. Однако есть признаки, по которым вы определите, что интрижка вашего возлюбленного зашла слишком далеко.
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