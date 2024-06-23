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Рикарду Куарежма: «Достижение целей – часть ДНК Роналду. Он хорошо играет. Если он считает, что может помочь Португалии, почему бы не сделать это?»

Рикарду Куарежма: «Достижение целей – часть ДНК Роналду. Он хорошо играет. Если он считает, что может помочь Португалии, почему бы не сделать это?»

«Роналду всегда развивался год за годом, он добивался целей и продолжает их достигать, потому что это уже часть его ДНК.

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