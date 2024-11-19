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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел сократить отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных сезонов НХЛ до 27 шайб.

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