Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел сократить отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных сезонов НХЛ до 27 шайб.