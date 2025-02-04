России нужно будет провести на Украине еще одну спецоперацию

АС

Александр Сысоев

Майданутость головного мозга не лечится. Показал своему знакомому (неплохому человеку) выступление Главы Национальной разведки США в Сенате, где она сказала, что виновником войны на Украине являются США. На что он ответил тирадой, суть которой (если коротко) -брехня.