Политнавигатор России предстоит тяжелая гуманитарная работа на территории бывшей Украины.
России нужно будет провести на Украине еще одну спецоперацию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... бешеный скот перевоспитать не возможно...
Ответить
1 д.
АС
Александр Сысоев
Майданутость головного мозга не лечится. Показал своему знакомому (неплохому человеку) выступление Главы Национальной разведки США в Сенате, где она сказала, что виновником войны на Украине являются США. На что он ответил тирадой, суть которой (если коротко) -брехня.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии