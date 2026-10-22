С 1 ноября текущего года правила въезда в Черногорию для россиян существенно изменятся. Как проинформировал посол России Александр Лукашик, черногорская сторона направила официальное уведомление о прекращении действия Соглашения об условиях взаимных поездок от 24 сентября 2008 года.
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