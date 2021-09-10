Чиновники за 15000 на работу не будут ходить...сомневаюсь, однако!

Любопытно, однакоПолитикаЧиновники за 15000 на работу не будут ходить...сомневаюсь, однако! Мысли и по волне моей памяти Путину предложили дать чиновникам зарплату 15000 рублей.Вернуться к статье2411НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовАффтыр, основная масса чиновников получает 15 000 рублей.Георгий КорневМожет быть ты и прав, что большинство чиновников получают 15 тыров. А ты считаешь, что на эти деньги можно достойно жить? Если 1 человек как то сведёт концы с концами, то ведь ещё смену себе (ребёнка) поднимать над.Alex Немоон имел ввиду 15 тысяч в день...ААлександрРечь не о массовке, а о стратегической тусовке, по факту приватизировавшей даже не приватизированное. Врядли кто припомнит, чтобы Байден устанавливал цены на газ. А, понятно, это другое.Konstantin ПетровНи один чиновник за 30 лет не ответил за свои "стратегические решения" повлекшие убытки государства или ухудшившие жизнь народа. На них только валятся награды, новые теплые кресла, огромные зарплаты и пенсии и прочие ништяки в виде возможности красть не зарываясь и вывозить не надрываясь. Да за такую работу самим платить надо, а не зарплату получать. Открой ХедХантер вакансии, то резюме будут миллионами приходитьЕвгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Samariumкуда они денутся? ничего ведь путного не умеют и не хотят... Да и взятки никто не отменял....Евгений Натесовабрам вербин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений Натесовабрам вербин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владислав ВладиславОткровенный бред. Достали уже проплаченные идиоты и долбодятлы. Кто такой чиновник ? Это лицо, имеющее чин или звание. В России под чинами званиями (погонами) ходит масса людей: пожарные, спасатели, милиция, армия, налоговики, казначейство. У многих из них зарплата меньше 15 000 руб. и жизнями своими многие рискуют каждый день (например, пожарники). Ради того, что бы такая тля как автор этого бреда их грязью поливал ?Семенков АлександрДа, видно царь сбрендил совсем.сергей головкиннынешние чиновники-90% бездарных и безответственных прихлебателей...они будут держаться за власть даже бесплатно, уйдут только грамотные, которые легко найдут себе достойную работу. А тех кто останется можно спокойно выдворять на хрен! Страна не заметит их потериТатьяна БраунПардон за мой французский, но в последние дни дрищут подобные аФторы по полной программе. Густо и вонюче, натягивая все подряд на глобус. Знают, что подвывателей всегда найдут.avershin1947mailru АвершинЕсть зарплата и 6 и 10 тыс особенно в небольших поселениях, но распространёная это 20-25 тыс.GgrainvnЧинуши будут ходить на свою "работу" не только без зарплаты, но и даже если им вход туда сделать платным.МГМалик Гумеров"Чиновники за 15000 на работу не будут ходить...сомневаюсь, однако!" === ХОЗЯИН ЧИНОВНИКОВ НАРОД , они только СЛУГИ НАРОДА ! НА ЧТО СПОСОБЕН ХОЗЯИН , КАКИЕ ПРАВИЛА СПОСОБЕН УСТАНОВИТЬ .... ПО НИМ И БУДУТ РАБОТАТЬ СЛУГИ = ЧИНОВНИКИ ! Если не способен = тогда наоборот = чиновники станут ОПЕКУНАМИ своего хозяина = недееспособного населения ! Сами себе будут назначать довольствие , и командовать опекаемыми = о чем им думать , что им кушать , когда сходить пописать ... !Борис КошкинКакой то идиот написал это утверждение и все им упиваются!!! Чиновник тот же самый наемный рабочий, а работодатель муниципалитет. При чем здесь какая то полупьяная, а может просто маргинальная личность относящая себя к народу и считающая себя хозяином чиновника. Или может быть чиновник к народу не относится?МГМалик ГумеровБорис дурак ? Только для дурака = все , кто говорят ему непонятное ,- которое до него не доходит - то они идиоты ! ----------- Для Бориса народ для государства ? Для меня государство для народа , закон для народа , чиновник слуга народа ... и т.д.. Чиновник приходит из народа , НО , одел мантию , сел в кресло = все , он из народа ушел , стал слугой народа !!! Снял мантию , освободил кресло = .... снова стал народом ! Только так , не иначе !!! Чиновник это работник государства ! Государство вторично ! НАРОД ПЕРВИЧЕН ! Без народа не бывает государства !!! Народ формирует государство , его структуры , определяет правила игры , ... его законы , .... сажает для управления чиновников = делегирует им права , наделяет полномочиями ЧТОБЫ РЕШАТЬ ТЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ , КОТОРЫЕ В ЕДИНОЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ КАЖДЫЙ (по отдельности) РЕШАТЬ НЕ СПОСОБЕН ! ------------ Если народ думает иначе , не понимает , отделяет себя от государства = то такой народ недееспособен ! Тогда слуги народа становятся его опекунами , и уже они решают о чем думать опекаемым , что кушать , ... пасут ! Только и всего !Марина Морскаявам бы 15 000...что за пост такой тупой ?Борис КошкинА вот интересно, АФТОР не пытался поработать чиновником? Трындеть о том чего не пробовал просто, но не объективно. И зарплата у чиновников действительно 15 000 руб ( на периферии конечно, не в Москве) и народом они не особо управляют, как не странно. При этом у чиновников обычные отпуска и ненормированный рабочий день. Очень сложно в условиях тотального бюджетного дефицита и скудного снабжения содержать любой провинциальный город в надлежащем санитарном состоянии, вовремя устранять аварии на коммунальных сетях, дорогах, жилых домах и содержать все это в постоянно исправном состоянии. Кроме того правильно реагировать на обращения (жалобы) граждан, особенно "неравнодушных, стоящих на активной жизненной позиции"). Ну а проще , граждан по которым уже пару десятков лет психушка плачет. И это при условии, что большинство граждан, платящих копеечные налоги, требуют чтобы им предоставлялись миллионные преференции. Сносили их ветхое аварийное собственное жилье и предоставляли (дарили) благоустроенную квартиру. Кидают мусор и групногабаридные отходы жизнедеятельности везде где душа позволит , а после пишут жалобы , что улицы плохо убирают. Нарушают все мыслимые и немыслимые правила (ставят машины там где не положено, торгуют на тротуарах и оставляют после себя кучи мусора, прикармливают бездомных собак, которые после кусают граждан и детей, устанавливают на проходах и проездах гаражи и киоски) и обижаются на чиновников, что им это запрещают. Если здесь все описывать то можно замучиться читать.Николай Викторович КарташевНаш Гарант Конституции конечно же не прав.Чиновники и сейчас получают зарплату не намного больше 15 тыс.руб,но они имеют так называемый "административный ресурс"и это самое главное,а не зарплата.Им несут продукцию представители практически всех производителей продуктов, я был свидетелем, привозили даже кефир в бутылках,сметану и творог ,и это только одному чиновнику,а сколько их "горемычных" по всей нашей матушке России,вот и получается:" Семеро с ложкой,а один с сошкой",вот попробуй накорми,обуй и одень это полчище дармоедов.Борис КошкинЭто за какой же такой административный ресурс Кефиром кормят чиновников. Уж не за вовремя очищенную контейнерную площадку ли или своевременную подачу тепла в жилые дома?Николай Викторович КарташевЗа обыкновенный! Как было при СССР для всех нас дефицит и громадные очереди,так и осталось сейчас,разница у чиновников лишь в том,что тогда у нас было за что купить,но нечего,а сейчас есть что купить,но не за что.Я не хочу ничего говорить,кто то нечестно живёт,это на его совести,но за 15000 тыс рубл зарплаты хоромы никогда не построишь и детей за границу не отправишь,или я не прав?Александр Алексеевичвсё как в старом анекдоте -----поступил парень на службу в полицию ,,, а за зарплатой не ходит ,,,,,,,,,,,,,,,,, и очень удивился когда его спросили ,,чего за зарплатой не ходишь ?,, ответ = я думал ,,,,,пистолет дали и крутись как хочешь ,,,Комментировать
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