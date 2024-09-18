Шац распространял сообщения в запрещенных в РФ соцсетях и интернет-платформах

Причиной попадания стендап-комика и телеведущего Михаила Шаца в реестр иностранных агентов стало распространение им сообщений и материалов в запрещенных в РФ зарубежных соцсетях и интернет-платформах, а также в российских соцсетях.
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