Geely продает уже 250 тыс. машин в месяц

Geely поделилась статистикой продаж своих автомобилей в ноябре текущего года. За прошлый месяц компания реализовала 250 136 единиц авто — на 10% больше, чем в октябре текущего года, и на целых 27% больше, чем в ноябре 2023 года.
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