﻿Уборка улиц в Туле продолжится 25 октября

На улицах Тулы сегодня, 25 октября, продолжатся работы по уборке. Как сообщает пресс-служба городской администрации, запланированы уборка дорог, ручной сбор мусора, листвы, очистка тротуаров, парковочных карманов.
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