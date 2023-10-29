Органное шоу «Звёздные войны» в Планетарии от Amadeus Concerts

Концерты в планетарии — это всегда удивительный опыт и мультимедийное шоу с полным погружением в музыкальный и визуальный контент! На этот раз гостей уникального пространства в Санкт-Петербурге ждёт органный концерт, в программу которого войдут мелодии из саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны».