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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сасово две жительницы сбывали наркотики через закладки

В Сасово две жительницы сбывали наркотики через закладки

По информации правоохранителей, что в апреле 2026 года гражданки из корыстных побуждений вступили в организованную преступную группу, где занимались сбытом наркотиков.

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