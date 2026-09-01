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«Теперь люди должны вступиться за него»: в Москве задержали мужчину, застрелившего напавшего на медика неадеквата

«Теперь люди должны вступиться за него»: в Москве задержали мужчину, застрелившего напавшего на медика неадеквата

По некоторым данным, мужчину уже выпустили из отдела без предъявления обвинений.  .

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