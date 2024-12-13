Больной ВИЧ и открытым туберкулезом работал в отряде хозобслуги

Больной с вирусом иммунодефицита и с открытым туберкулезом содержался в СИЗО. Мужчина должен был быть освобожден из-под заключения, поскольку его заболевание угрожает здоровью окружающих, однако этого не случилось.
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