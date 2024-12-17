Небензя заявил, что Россия будет продолжать добиваться целей СВО военным путем

Россия намерена продолжать добиваться целей спецоперации на Украине военным путем, пока союзники Киева на Западе предлагают суррогатные формулы урегулирования конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
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