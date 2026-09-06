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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о Потаповой: «Играет как ударник, любит бить с задней линии. И еще она очень красивая»

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от четвертого круга US Open против Анастасии Потаповой . В личке россиянка ведет 3:1.

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