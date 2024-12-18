МТС выделит MTС Web Services и другие активы в отдельную IT-структуру

Оператор связи МТС в рамках собственной реструктуризации утвердил структуру компании MWS (MTС Web Services), куда с 2021 года переносил свои инфраструктурные и облачные сервисы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в компании.