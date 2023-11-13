Глава турфирмы, чьи туристы погибли на Ключевской Сопке, получил срок

t.me/kamproc_41 В Петропавловске-Камчатском директор турфирмы "Экстрим тайм" Андрей Степанов, чьи туристы погибли во время восхождения на Ключевской вулкан в 2022 году, получил четыре года лишения свободы, сообщили в прокуратуре.