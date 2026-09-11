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Исхаков о Нью-Йорке: «Грязно, много бездомных и сумасшедших. Москва намного больше нравится: прекрасная архитектура, очень чисто, люди приятные»

Нападающий « Металлурга » Руслан Исхаков поделился впечатлениями от Нью-Йорка. Форвард раее играл в системе « Айлендерс » за « Бриджпорт ».

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