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Путин отметил рост внимания к деятельности БРИКС на международной арене

Президент России Владимир Путин в ходе выступления отметил, что внимание к деятельности объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на международной арене продолжает расти.

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