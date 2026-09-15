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Царьград

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Приказа об отступлении нет. Враг рвётся в ЛНР. "Катастрофа, как в 2022-м" и главная победа ВС России с 2023 года

Приказа об отступлении нет. Враг рвётся в ЛНР. "Катастрофа, как в 2022-м" и главная победа ВС России с 2023 года

На фоне нескончаемых слухов о скорой мобилизации в России противник устроил контрнаступ и заявил о захвате ключевых городов и населёнников, якобы отбросив наши войска на много километров в тыл.

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