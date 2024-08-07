Медвежий угол
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Медвежий угол

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РФ против НАТО, или... кого вяжут "украинские путы"

РФ против НАТО, или... кого вяжут "украинские путы"

Чтобы лучше понимать, почему РФ с ее возможностями ядерной державы и армией, большая часть которой в СВО до сих пор НЕ задействована, уже почти два года терпеливо стоит в "позиционном тупике" на территории Украины, -- давайте пофантазируем, а что было бы сейчас, возьми РФ в феврале 2022 года, образно говоря, "Киев за три дня" и, задействовав все свои вооруженные силы, быстро выиграв войну (?) Перечисляю чисто субъективно и наивно по пунктам: 1.

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Комментарии
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Ольга Коннова
Точно! Только их пускать не надо! Пусть проданный чернозем восстанавливают!
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2 час.
Людмила Редько
А электроэнергия у них для этого есть? Кадры, квалифицированные рабочие и инженеры?
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2 час.
Генрих
Автор - балбес. И заплатили ему за паршивую заказуху и вовсе зазря.
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1 час.

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