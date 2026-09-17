Пашинян рассказал, что посещает курсы русского языка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сейчас ходит на курсы русского языка в рамках обучения в академии управления.
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