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ТАСС

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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

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