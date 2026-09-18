Патриарх Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке.
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