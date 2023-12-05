Малахов заподозрил экс-губернатора Дубровского в схеме по выводу денег

Ведущий удивлен, что бывший чиновник не столкнулся с общественным порицанием Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал информацию о краже мошенниками имущества дочери бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Анны.
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